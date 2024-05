Google I/O 2024, tutte le novità annunciate alla conferenza annuale

Dallo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California, è andato in scena oggi Google I/O 2024 , la conferenza annuale più importante dell'anno per Big G, che ruota attorno all'ecosistema Android e agli strumenti creati a Mountain View. Un appuntamento dedicato agli sviluppatori, ma che attira anche moltissimi curiosi ed appassionati dei prodotti dell'azienda americana con sede a Mountain View. Buona parte dell'appuntamento, come preannunciato, è gravitato proprio attorno all’Ia e alle sue varie declinazioni. Tante sono le novità presentate: dall’integrazione dell’Ia nel motore di ricerca, al nuovo assistente digitale Project Astra, fino a Veo e Imagen 3, per creare video e foto a partire dal testo. Ecco tutte le novità nel dettaglio.

Google espande l'Intelligenza artificiale nella ricerca



"Investiamo nell’Intelligenza artificiale da più di dieci anni. Siamo in piena era Gemini, ma siamo solo all’inizio”, ha riferito il Ceo Sundar Pichai, in apertura della conferenza, annunciando che "Google espande l'Ia nella ricerca". La prima novità presentata riguarda la funzione AI Overview “in arrivo negli Stati Uniti e presto in altri Paesi”, grazie alla quale gli utenti visioneranno risposte a domande complesse generate dall’Ia. "Sono entusiasta di annunciare che questa settimana inizieremo a lanciare questa esperienza completamente rinnovata", ha riferito Pichai. "Google è in piena era di Gemini - ha aggiunto, facendo riferimento al chatbot lanciato un anno fa - un modello di frontiera pensato per essere multimodale dall'inizio". Ma come funziona AI Overviews? Utilizza l'Intelligenza artificiale per sintetizzare informazioni e rispondere alle domande, anche complesse, degli utenti, raggruppando le risposte in maniera veloce ed esaustiva. Al centro della rivoluzione Google sui motori di ricerca c’è Panoramica IA, una funzione in grado di mostrare le risposte generate dall'Ia in cima ai risultati di ricerca per la maggior parte delle query. Panoramica IA, già presentata lo scorso anno, come annunciato da Google, diventa ora accessibile negli Stati Uniti e verrà rilasciata entro la fine dell’anno in tanti altri Paesi. È anche in arrivo Trillium, la sesta generazione di processori, un acceleratore per il Cloud con l'Intelligenza artificiale, "più performante e ad alta efficienza energetica".



Gemini Pro 1.5 in arrivo in Italia



All'evento a Mountain View, Google ha anche annunciato miglioramenti al suo modello Gemini Pro 1.5, che da oggi sarà disponibile in 35 lingue, italiano compreso, in 150 Paesi per gli abbonati di Gemini Advanced. Ha inoltre presentato una versione ridotta di Gemini, chiamata 1.5 Flash, un modello di Ia più leggero e meno costoso rispetto a Gemini 1.5 Pro, progettato per essere più veloce ed efficiente, con l'obiettivo di renderlo più accessibile agli sviluppatori. “Gemini 1.5 Flash eccelle in attività come riassunti, conversazioni in chat, didascalie per immagini e video, estrazione di dati da documenti e tabelle lunghi e molto altro", ha spiegato Demis Hassabis, Ceo di Google DeepMind. Come la versione più potente, Flash può contenere grandi quantità di dati ed è ottimizzato per applicazioni di chat, sottotitoli di video e immagini.