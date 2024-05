Google I/O, in corso la conferenza sulle novità Android. DIRETTA

Dallo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California, è in corso Google I/O 2024, la conferenza annuale più importante dell'anno per Big G che ruota attorno all'ecosistema Android e agli strumenti creati a Mountain View. Un appuntamento dedicato agli sviluppatori, ma che attira anche moltissimi curiosi ed appassionati dei prodotti dell'azienda americana con sede a Mountain View.





Un appuntamento fisso dal 2008





Google organizza questo evento dal 2008 per fare il punto sulle novità. L'anno scorso Google I/O 2023 si è concentrato soprattuto sull'ultimo modello di linguaggio PaLM2 e in particolare sugli aggiornamenti di Bard, un chatbot oggi sostituito da Gemini.





Le novità





Il numero uno di Google Sundar Pichai ha annunciato che a partire da oggi Gemini 1.5 Pro sarà disponibile in 35 lingue, italiano compreso, e in 150 Paesi per gli abbonati di Gemini Advanced.





Gli approfondimenti