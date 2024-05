Google I/O 2024, cosa aspettarsi dall'evento del 14 maggio

Manca un giorno al Google I/O 2024. Domani, 14 maggio, alle 19, allo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California, si terrà la conferenza più importante dell'anno per Big G. Un evento dedicato agli sviluppatori, ma che attira anche moltissimi curiosi ed appassionati dei prodotti dell'azienda americana con sede a Mountain View. Come ogni anno, Google I/O promette di svelare le ultime innovazioni e le nuove soluzioni tecnologiche dell'azienda. Ma, dopo la presentazione a sorpresa di Pixel 8a la scorsa settimana, quali prodotti verrano lanciati nell’edizione 2024 della conferenza targata Big G?

Google I/O 2024 sarà incentrato sull’Ia



Secondo The Verge, la conferenza sarà improntata principalmente sull’Intelligenza artificiale. Per questo motivo, Google avrebbe deciso di lanciare Pixel 8a in anticipo, in modo da non doversi focalizzare sull'hardware durante la conferenza principale dell'evento e da potersi concentrare unicamente, o quasi, sul software. Di conseguenza, non ci si aspetta di vedere prodotti come Pixel 9, Pixel Watch 3, Pixel Tablet 2 e altri, che verranno presumibilmente presentati dopo l'estate.



Le novità attese



Ma quali novità possiamo aspettarci esattamente? Gran parte del keynote probabilmente si concentrerà sull'integrazione dell'Ia nei motori di ricerca. Google ha, infatti, in fase di test un sistema di ricerca basato su conversazioni con l'Ia, ma anche la generazione di immagini tramite Intelligenza artificiale per i prodotti acquistati online e dei sistemi di prova virtuale degli indumenti prima dell'acquisto. Inoltre, con l'ascesa dei dispositivi con Intelligenza artificiale come Rabbit R1, Google potrebbe svelare novità su come trasformare gli smartphone in dispositivi paragonabili a Rabbit e Humane. Ci si aspetta, dunque, che il colosso hi-tech presenterà diverse novità basate sull'Ia, molte delle quali faranno parte dell'aggiornamento Android 15. Infine, un’ulteriore possibile novità potrebbe essere il nuovo assistente vocale di Google, Pixie, esclusivo per la serie Pixel, che sfrutterà l'Ia di Google Gemini per fornire risposte complesse in linguaggio naturale, anche se al momento non è chiaro in cosa differirà da Google Assistant o dagli assistenti virtuali concorrenti.



