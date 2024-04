WhatsApp, nuovi termini di servizio dall'11 aprile: cosa cambia

Da oggi gli utenti potranno decidere se ricevere messaggi in arrivo anche da altre applicazioni. Un altro cambiamento importante riguarda l’età minima per l’utilizzo dell’app di Meta: si passa da 16 a 13 anni ascolta articolo

WhatsApp cambia in nome dell’interoperabilità. La data chiave è proprio oggi, 11 aprile 2024, giorno annunciato da Meta, colosso che sviluppa il servizio di chat, per il rilascio di alcune novità frutto dell’aggiornamento dei Termini di Servizio e dell'Informativa sulla Privacy destinato agli utenti dell’Ue. Da oggi, gli utenti potranno decidere se ricevere all'interno di WhatsApp messaggi in arrivo anche da altre applicazioni, tra cui le concorrenti Telegram e Signal. In questo modo la piattaforma non sarà più “chiusa”, ma aperta a soggetti terzi. Una nuova funzione figlia della richiesta dell'Ue di maggiore "interoperabilità" da parte delle piattaforme di messaggistica. Sempre a partire da oggi, scende anche l'età minima per l'uso dell'applicazione in Europa: si passa da 16 a 13 anni.

Le novità nel dettaglio Le novità sono già in vigore per chi ha creato un account sull’applicazione di messaggistica dopo il 15 febbraio 2024; mentre il resto degli utenti potrà “acconsentire” alle novità con una notifica a partire da oggi. Una delle nuove funzioni più attese e “chiacchierate” è quella che riguarda la maggiore interoperabilità. Una richiesta che arriva direttamente dall’Europa. Ma di cosa si tratta? L'articolo 7 del Digital Markets Act, che regola i requisiti di interoperabilità prevede la possibilità di scambiarsi messaggi, foto, messaggi vocali, video e altri file tra singoli individui. Entro due anni questo dovrà essere possibile anche nelle chat di gruppo ed entro quattro anni nelle chiamate vocali e video, singole e di gruppo. L’app di messaggistica è dunque tenuta a rendersi accessibile ad app di terze parti. Ma saranno quest'ultime ad avere l'ultima parola. Se saranno favorevoli all'interoperabilità e se supporteranno determinati requisiti di sicurezza richiesti da Meta, allora sarà possibile, ma i tempi potrebbero dilatarsi per ogni richiesta di interoperabilità. leggi anche “Scrivimi quando arrivi”, su WhatsApp il gruppo solidale di donne

Come attivare la ricezione dei messaggi da “chat di terze parti”

A partire da oggi WhatsApp renderà disponibile una voce nel menu delle impostazioni in cui sarà possibile attivare o disattivare la ricezione dei messaggi da “chat di terze parti”. Come detto, il processo di adeguamento potrebbe non essere immediato e richiedere fino a tre mesi di tempo.

Cosa cambia per i minori di 16 anni

Un altro importante cambiamento, come detto, riguarda l’età minima per l’utilizzo dell’app di Meta. Da oggi nell'area geografica europea l'età minima per l'uso di WhatsApp passa da 16 a 13 anni, come già permesso nel resto del mondo.

Dati più sicuri per gli europei

Per garantire maggiore privacy degli iscritti, Meta ha, infine, annunciato la sua partecipazione al Data Privacy Framework (DPF) UE-USA e Svizzera-USA, un sistema che regola il trasferimento di informazioni personali tra Unione Europea e Usa. L’adesione al DPF assicura che i dati degli utenti europei e svizzeri siano trattati con lo stesso livello di protezione che godrebbero a casa, anche se i dati attraversano l'Atlantico. leggi anche Telegram sfida WhatsApp con gli account Business: ecco tutte le novità