Telegram sfida WhatsApp con gli account Business: ecco tutte le novità

Telegram ha annunciato ufficialmente il lancio degli account Business, con una nuova serie di funzionalità rivolte alle aziende e il supporto per la condivisione dei ricavi pubblicitari. Novità che strizzano l’occhio a WhatsApp Business, introducendo opzioni come una pagina iniziale personalizzata, oltre alla possibilità di impostare orari di lavoro e utilizzare risposte preimpostate, messaggi di saluto, chatbot, tag per le chat e altro ancora.

Telegram Business: come funziona

L’app di messaggistica Telegram permette già da tempo agli sviluppatori di realizzare bot e mini-app, strumenti che sono stati ampiamente usati dalle aziende. Ma, grazie a Telegram Business, lanciato ufficialmente questo fine settimana, tutti gli utenti hanno la possibilità di trasformare il proprio account personale in un profilo aziendale, senza avere particolari competenze di programmazione. Le nuove funzioni business, come annunciato dalla società sul suo blog ufficiale, sono disponibili gratuitamente per gli abbonati Premium; mentre altre arriveranno nei prossimi aggiornamenti.

Le nuove funzioni Business: dalle risposte rapide ai messaggi di assenza

Con Telegram Business, le attività possono mostrare i loro orari di apertura e la loro posizione su una mappa. È, inoltre, possibile personalizzare la pagina iniziale per le chat vuote, scegliendo il testo e lo sticker che gli utenti vedono prima di iniziare una conversazione. In questo modo è possibile mostrare informazioni su prodotti e servizi, o dare il benvenuto ai clienti con la grafica aziendale. Tra le novità, le aziende possono anche creare risposte rapide, delle scorciatoie per l'invio di messaggi preimpostati, che possono contenere più messaggi e supportano la formattazione del testo, i link, gli sticker, i media e i file. Per una maggiore automazione è anche possibile impostare un messaggio di benvenuto, da inviare agli utenti che contattano un account business per la prima volta, che può anche includere risposte a domande frequenti o ulteriori dettagli sulla propria attività. Ma non solo. Si possono anche impostare messaggi d'assenza, da inviare quando l'attività è chiusa o durante un periodo di vacanza, aggiungere etichette colorate alle chat, dando loro tag unici in base alle cartelle chat in cui si trovano, ed è possibile anche creare link per chattare con la propria attività, come un pulsante per prenotare un tavolo o tracciare un ordine. Infine, gli utenti business possono anche collegare dei bot Telegram che autonomamente elaboreranno e risponderanno ai messaggi a loro nome.