Spagna, blocco di Telegram per violazione del Copyright

Tre ore di tempo per attuare la sospensione dall’arrivo della comunicazione giudiziaria. Il giudice della Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordinato il blocco dell'app di messaggistica Telegram in Spagna. Una decisione che arriva in seguito a una denuncia presentata dai quattro principali gruppi media del Paese (Atresmedia, Movistar, Egeda e Mediaset ) che accusano Telegram di diffondere materiale protetto da copyright e di vendere servizi che permettono di accedere a contenuti protetti dal diritto d’autore.

I reclami

La popolare app di messaggistica istantanea – utilizzata, secondo le ultime stime, dal 19% dei cittadini spagnoli – non potrà più operare sul suolo iberico dopo la decisione presa dal giudice Pedraz in seguito alle molteplici reclami avanzati nei confronti della piattaforma. Reclami che sono partiti diversi mesi fa, con azioni singole che hanno sollevato l’attenzione dell’Alta Corte di Giustizia spagnola che – vista la mancata risposta da parte di Telegram – ha disposto (facendo riferimento all’articolo 141 della Ley de Protección Intelectual) il blocco temporaneo della piattaforma. Già in passato, proprio in Spagna, l’app venne denunciata per violazione del diritto d’autore sulle trasmissioni audio-visivi a causa di alcuni canali Telegram che condividevano link per collegarsi a piattaforme IPTV dove assistere – illegalmente – alle partite della Liga Spagnola.