Napoli, dalle discussioni nel “gruppo whatsapp delle mamme” alle botte

E’ successo nel quartiere di Scampia dove sette donne, coinvolte in una rissa proprio davanti ad un asilo, si sono affrontate fisicamente dopo aver discusso via chat. Identificate dai Carabinieri, le mamme sono state denunciate per rissa

La vicenda

L'istituto davanti al quale si è scatenata la rissa propone, settimanalmente, a due genitori di partecipare alle attività scolastiche con l’obiettivo di monitorare da vicino l'andamento dei propri figli e assicurarsi che le promesse didattiche vengano rispettate. La partecipazione prevista viene organizzata su turni, con due genitori alla volta, che per ogni classe devono mettersi d’accordo su quali prendersi in carico. Nel caso specifico, secondo le ricostruzioni emerse finora, una delle mamme avrebbe deciso arbitrariamente di modificare il proprio giorno di visita presso l’asilo ma senza confrontarsi con gli altri genitori. La decisione viene comunicata sul gruppo Whatsapp dei genitori della scuola e questo fa scattare il risentimento. Così dalle rimostranze si passa agli insulti e, a poca distanza dalla comunicazione, la questione viene affrontata personalmente dalle mamme all'esterno della scuola. In tutto, come detto, sono sette le donne coinvolte nella rissa. I Carabinieri di Scampia, allertati, hhano poi indagato anche grazie a quanto ripreso dalle telecamere di un’attività commerciale vicina alla scuola. Le immagini così hanno consentito di identificare tutte le donne coinvolte e di far scattare la denuncia per rissa.