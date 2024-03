Bambino iperattivo allontanato da scuola a Ladispoli, sospeso preside

La decisione dell'ufficio scolastico regionale del Lazio è arrivata in seguito all'invio degli ispettori disposto dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Il bambino di prima elementare, affetto da deficit di attenzione e iperattività, era stato sospeso per 21 giorni e non era stato reintegrato nemmeno dopo la pronuncia del Tar

Il ricorso della famiglia e la decisione del Tar

La decisione di sospendere il bambino dalla scuola risale allo scorso 26 febbraio. Il padre del piccolo, ricevuta la mail con la decisione, si era rivolto a un avvocato e aveva presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere di annullare la sospensione del figlio. Lo scorso lunedì, è arrivata la risposta del tribunale amministrativo che dava ragione ai familiari del piccolo ma, nonostante la pronuncia del Tar, il bambino non è stato reintegrato. Il ministro ha dunque inviato a scuola, lo scorso 6 marzo, gli ispettori dell'Usr per comprendere il motivo in base al quale, nonostante la decisione del Tar, il bambino non fosse stato riammesso a scuola. Il dirigente si era giustificato dicendo di aver negato l’accesso del bambino perché non gli era stata ancora notificata la sentenza del Tar.