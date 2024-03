Bonus mamme in ritardo, chi non l’ha ancora ricevuto e quando arriverà

Docenti e personale Ata lamentano di non aver ricevuto l’esonero contributivo riservato alle mamme che hanno almeno due figli, di cui uno con meno di 10 anni, e che hanno un contratto a tempo indeterminato. I lavori per il ripristino del sistema sono ancora in corso, resta da vedere se la situazione sarà nuovamente tornata alla normalità entro il 23 marzo, giorno in cui sarà visibile il cedolino NoiPA di questo mese