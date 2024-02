Mamme, oltre mille euro tra bonus e assegno unico: le simulazioni

Il Sole 24 Ore ha cercato di stabilire quanto può ricevere una mamma lavoratrice tra il contributo nato con l’ultima Legge di Bilancio e l’assegno unico universale: le cifre sono tutte dai 400 euro in su ma, nel caso in cui la dipendente sia assunta a tempo indeterminato e abbia una famiglia numerosa, la cifra può arrivare a 1042 euro in busta paga