Ufficio scolastico: "Irregolare chiusura scuola Pioltello per Ramadan"

Valditara: "Istituti non possono creare nuove festività"

Sulla vicenda, solo qualche ora prima era intervenuto il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. "LUfficio scolastico deciderà in totale autonomia", aveva detto. "Io ho posto un problema di rispetto della legge, della legalità, delle regole più che altro". "Ribadisco che ogni provvedimento" - aveva aggiunto Valditara, a margine dell'apertura di Fiera Didacta Italia a Firenze - "deve essere motivato; se la Regione Lombardia fissa tre giorni di deroga devono essere tre e non possono essere di più e le scuole non possono creare nuove festività, ma possono legittimamente derogare al calendario per motivi di carattere didattico".