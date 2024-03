Spotify lancia una nuova funzione: arrivano in Italia i video musicali

Come funziona

La funzione è supportata su tutte le principali piattaforme dove Spotify è presente: iOs, Android, computer e smart tv. Come funzionerà? Per prima cosa si deve selezionare l'opzione "Passa al video" che sarà visibile solo per i brani supportati. A questo punto, i video verranno riprodotti nella sezione "In riproduzione ora". Se si vuole tornare all'ascolto del solo audio si dovrà cliccare su "Passa all'audio". I video musicali si potranno vedere anche a schermo intero, selezionando sul proprio dispositivo la modalità panoramica. Per questa novità, Spotify non si limita a incorporare un video di YouTube o a collaborare con un'azienda terza. Il servizio ospita direttamente le clip, trasmettendole senza pubblicità, come fa con i brani ascoltati dagli utenti abbonati a Spotify Premium.