Fake news, l'Ue avverte anche Meta: “Contrasti la disinformazione”

Il colosso dei social, Meta, ha "24 ore" per offrire "una risposta tempestiva, precisa e completa" alle richieste di Bruxelles in ambito di disinformazione online, oltre a contrastare l'ondata di “deep fake” legate alla guerra in atto Israele e sulle prossime elezioni in Ue. Il giorno dopo il medesimo richiamo inviato ad Elon Musk per X (ex Twitter), il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, ha scritto anche a Mark Zuckerberg. Meta potrà contattare entro 24 ore le autorità competenti per rispondere ad eventuali contestazioni. Se venisse riscontrata una "non conformità" con le norme Ue, viene spiegato, Meta potrà subire una serie di "sanzioni" (ISRAELE - HAMAS, LE NEWS IN DIRETTA)