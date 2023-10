Twitter X, Musk elimina titoli e link dalle news pubblicate sul social

Secondo il miliardario è un modo per rendere la piattaforma più bella a livello grafico anche se di fatto omette le fonti, e questo per molti osservatori faciliterà la diffusione di fake news. Già molti inserzionisti e utenti protestano: "Crea confusione"

La piattaforma di social media X (ex Twitter) di Elon Musk ha eliminato i titoli degli articoli di notizie condivisi dagli utenti, con una mossa che potrebbe peggiorare ulteriormente le relazioni con i gruppi d'informazione. Da tempo il miliardario, da un anno alla guida della piattaforma, si scaglia contro i "media tradizionali" e sostiene che X sia una migliore fonte di informazioni. Tuttavia, Musk ha spiegato che l'ultimo cambiamento è avvenuto per ragioni "estetiche": notizie e altri collegamenti ora appaiono solo come immagini senza testo di accompagnamento.

Quando in agosto erano state discusse per la prima volta le modifiche ai collegamenti, Musk aveva spiegato che si trattava di una sua idea e che avrebbe "migliorato notevolmente l'estetica". I cambiamenti più recenti sembrano essere stati introdotti gradualmente questa settimana. Invece di un titolo insieme a un'immagine, gli utenti ora vedono solo un'immagine. Alcuni utenti hanno già commentato che così è difficile distinguere tra notizie e altri tipi di informazioni, il che potrebbe sollevare dubbi sull'affidabilità del sito e potrebbe creare confusione negli utenti tra le news e altri tipi di informazioni. Qualche settimana fa la Commissione europea ha affermato che X aveva un livello di disinformazione più elevato rispetto ad altri social media.

Secondo il sito Engadget, agli inserzionisti non è piaciuto il nuovo formato quando è stata mostrata un'anteprima. Sebbene Musk affermi che la principale motivazione sia visiva, non è un segreto che l'imprenditore stia cercando di incoraggiare più persone al citizen journalism e a pubblicare pezzi più lunghi sulla piattaforma. "I giornalisti che vogliono maggiore libertà di scrittura ed un'entrata extra, dovrebbero rivolgersi a noi", ha scritto giorni fa.

Gli scontri tra Musk e i media internazionali

Musk ha rilevato Twitter nel 2022 con un accordo da 44 miliardi di dollari e da allora l'ha ribattezzato X, licenziando migliaia di dipendenti e attirando critiche per aver consentito il ritorno sulla piattaforma di teorici della cospirazione ed estremisti in precedenza banditi, mandando in fuga gli inserzionisti. L'imprenditore da tempo si scaglia contro i media tradizionali. Il tycoon ha infatti bandito - e poi reintegrato - vari giornalisti di organi di stampa mainstream tra cui il Washington Post e la Cnn, oltre a ritardare l'accesso ai post di account tra cui il New York Times e e altre testate che lo criticano. Alcuni gruppi media, infatti, hanno smesso del tutto di postare su X. L'Afp e altri organi di stampa francesi hanno avviato una causa legale all'inizio di agosto accusando X di violazioni del copyright.