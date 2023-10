Elon Musk stringe accordo con Paris Hilton per rilanciare Twitter X

Il social X, più noto come Twitter , ha stretto un accordo con Paris Hilton e la sua società di media. Le due aziende collaboreranno per creare quattro programmi originali di contenuti video all'anno, che includeranno anche sessioni di shopping dal vivo. Si tratta di un accordo che comprende anche la creazione di un hashtag personalizzato per una parola che Hilton aveva lanciato 2019: "sliving". Una fusione tra i termini "slaying" (uccidere, nel senso di 'figo da morire') e "living" (vivere), sliving dovrebbe essere il nuovo "that's hot" di Hilton, il suo slogan immancabile nei primi anni 2000.

Cosa comporta la partnership tra Hilton e X

Come spiegato dal portavoce dell'azienda, Joe Benarroch l’esperienza di shopping in diretta consentirà agli spettatori del livestream di Hilton di sfogliare un catalogo di prodotti e successivamente fare clic sul sito per effettuare acquisti tramite il browser in-app. Recentemente, la piattaforma ha iniziato a condividere con i creator una percentuale non specificata dei ricavi provenienti dagli annunci pubblicitari che compaiono accanto ai post degli utenti pagati e verificati. L'accordo finanziario di Hilton con X, che sembra essere il primo del suo genere sotto il regime di Musk, funziona in modo diverso, e avrà un'esclusiva della durata di due anni.