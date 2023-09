Apple, iOS 17: le novità e come preparare l'iPhone all'aggiornamento

iOS 17 può essere installato a partire da iPhone XR ed XS fino all’iPhone di ultima generazione. Sono inclusi i modelli SE di seconda e terza generazione. Rispetto ad iOS 16 stati esclusi iPhone 8 ed iPhone X. Ma quali novità porta l'aggiornamento? In primo luogo le personalizzazioni per i contatti rubrica e le novità dell’app Telefono con foto e trascrizione della segreteria telefonica in tempo reale. Poi la possibilità di creare video messaggi FaceTime, l'app Messaggi che trascrive i Memo Vocali, la possibilità di trasformare foto in stickers, anche animati, ed aggiungere effetti e la funzione "Tutto Bene" che permette di avvisare amici e parenti di essere giunti sani e salvi a destinazione. Un'altra novità riguarda la condivisione con AirDrop, resa più semplice: grazie a NameDrop basterà avvicinare un iPhone a un altro per condividere la propria scheda con numero di telefono o mail. Allo stesso modo, avvicinando i telefoni si potranno scambiare foto e altri file. Migliorata anche l’autocorrezione della tastiera con i suggerimenti predittivi in linea e la modalità Standby che trasforma l’iPhone in uno schermo da comodino molto utile come sveglia, hub per controllare i dispositivi domotici o per tenere i widget sott’occhio. Inoltre, saranno disponibili 25 nuove suonerie, un nuovo suono per le notifiche dalle applicazioni, Chiamate WiFi e Distanza dallo schermo.

Come prepararsi all'aggiornamento

Per quanto riguarda coloro che stanno utilizzando iOS 17 beta, il 12 Settembre Apple ha rilasciato iOS 17 Release Candidate, un nuovo aggiornamento che in realtà non è più una beta ma è già la versione definitiva, la stessa che il 18 Settembre viene rilasciata a tutti gli utenti. Chi è al passo con gli aggiornamenti beta, quindi, non deve fare niente. Si può però uscire dal beta testing per non installare ulteriori versioni beta. Per farlo basta entrare in Impostazioni, Aggiornamento Software, Aggiornamenti Beta e selezionare No. Per chi invece non ha ancora aggiornato l'iPhone potrebbe essere utile effettuare un backup completo del telefono prima di passare a iOS 17, per precauzione nell'eventualità che qualcosa andasse storto o per tenersi aperta la possibilità di tornare indietro a iOS 16.6.1. Ma quanto spazio libero in memoria bisogna avere per l'aggiornamento? Probabilmente occorreranno più di sei gigabyte per il download del firmware, più ulteriore spazio per spacchettare i file ed una corretta installazione. In caso contrario, iOS farà apparire un popup invitando l'utente a liberare ulteriore spazio.