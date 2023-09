A Las Vegas i robot barman miscelano i cocktail al bar

Check-in automatici in hotel , bot che suggeriscono il piatto da ordinare al ristorante , bar tender-robot : è la normalità in molti locali di Las Vegas . L’economia della città statunitense si basa in gran parte sul terzo settore, quello dei servizi, e le aziende stanno guardando sempre di più alle ultime innovazioni tecnologiche nel campo dell’intelligenza artificiale e della robotica per ridurre il costo del lavoro .

Camminando per la Las Vegas Strip, la famosa via piena di eccentrici alberghi e casinò, si possono trovare locali come il Tipsy Robot, un bar all’interno dell’hotel Planet Hollywood. Dietro il bancone abbellito da colorate luci a neon e decine di bottiglie appese al soffitto, a servire i clienti non ci sono esperti bar tender ma robot che miscelano i drink scelti dagli ospiti.

I lavoratori di Las Vegas chiedono garanzie

Alcuni studi del 2017 hanno previsto che, entro il 2035, dal 38 al 65 per cento dei lavori potrebbero essere in tutto o in parte automatizzati. Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum di Ginevra, ha parlato per primo di "Quarta Rivoluzione Industriale" per indicare il momento storico in cui tecnologie come l'intelligenza artificiale, i veicoli autonomi e internet si fondono con la vita degli esseri umani.

I lavoratori di Las Vegas sono timorosi davanti alle novità e alcuni minacciano scioperi se non ci dovessero essere tutele a fronte dell’impiego dell’intelligenza artificiale nelle aziende. Il Culinary Union, il più grande sindacato del Nevada, che rappresenta lavoratori del terzo settore, ha annunciato che cercherà di ottenere nuove garanzie contro la sostituzione dei dipendenti. Già nel 2018 aveva ottenuto un’importante tutela contrattuale che obbliga i datori di lavoro a sei mesi di preavviso prima dell’introduzione di nuove tecnologie, come anche corsi di formazione gratuiti. "Come fa la nostra gente a essere sicura che possiamo lavorare nei posti di lavoro rimasti? E che non saremo gettati fuori come una vecchia scarpa? Non lo permetteremo mai.” ha detto a NPR Ted Pappageorge, il segretario-tesoriere del Culinary Union