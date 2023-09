EA Sports FC24, svelati i giocatori più forti: non c'è Cr7

Tecnologia

Nintendo Direct, giochi in uscita nel 2023: da Super Mario ai Pokemon

I fan dell'universo di Mario hanno avuto una bella sorpresa al Nintendo Direct del 21 giugno. Infatti, Nintendo ha annunciato una serie di grandi sorprese per la fine dell'anno e oltre, culminate in Super Mario Bros. Wonder, il primo capitolo della serie Super Mario Bros. dopo oltre 10 anni, in uscita il 20 ottobre 2023

Ci sarà, a seguire, Super Mario RPG, che fa un ritorno fiammeggiante con una grafica modernizzata, previsto per il 17 novembre 2023. Per non parlare della rimasterizzazione di Luigi's Mansion 2 e di un nuovo titolo con protagonista la Principessa Peach, la cui uscita è prevista per il 2024