Videogiochi, in arrivo la stagione 0 di eFootball "Ready For Action"

Konami ha annunciato un nuovo aggiornamento per eFootball, rebranding della popolare serie calcistica PES, una piattaforma in continua evoluzione con l'obiettivo di massimizzare il divertimento e l'accessibilità per gli appassionati di calcio di tutto il mondo. La novità della Stagione 0: Ready To Action (Pronti all'azione).

La Stagione 0

Con l'inizio del nuovo campionato calcistico, la Stagione 0 offrirà ai fan e agli utenti la possibilità di aggiornare i kit e le maglie delle loro squadre preferite per prepararsi al meglio per il nuovo campionato in arrivo. Un nuovo passo per il videogioco dopo che a febbraio 2023 Konami ha annunciato che la versione mobile di eFootball aveva raggiunto la cifra di 600 milioni di download in tutto il mondo. Sei mesi dopo, il titolo festeggia un altro importante traguardo superando i 650 milioni di download.