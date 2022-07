Mario Strikers: Battle League Football, dove tutto è possibile

A 15 anni dall'ultima uscita, torna su Nintedo Switch, Mario Strikers: Battle League Football. In questa nuova avventura, i giocatori potranno scoprire lo strike , uno sport simile al calcio in cui l’unica regola è fare di tutto per vincere.

Mario Strikers: Battle League Football è una versione di partita a calcetto con i personaggi del mondo di Super Mario in cui tutto è permesso per vincere. Contrasti aggressivi e tiri speciali renderanno imprevedibile ogni sfida. L?'utente può scegliere la composizione della propria squadra e poi via a cercare di far gol.

Con ogni console si può giocare fino a 8 giocatori, ciascuno con il proprio controller. Il divertimento è anche online grazie alla modalità club striker, che consente a 20 giocatori di unire le forze per provare a scalare la classifica mondiale.

Sarà possibile creare la propria squadra e personalizzarla in tutto e per tutto, dalla composizione del team alla divisa, passando per lo stemma e arrivando allo stadio in cui giocare. Ma non solo: per i più appassionati, ogni settimana ci saranno sfide diverse che permetteranno di passare alla divisione superiore o retrocedere a quella inferiore, proprio come in un vero campionato di calcio.

La grafica è molto simpatica e divertente, così come le musiche durante le fasi di gioco.