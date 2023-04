Twitter ritira la spunta blu a chi non paga, la perde anche il Papa

Twitter ha tolto la spunta blu all'account di Papa Francesco . La rimozione è avvenuta dopo che è scattato l'ultimatum imposto da Elon Musk ai profili, costretti a pagare per avere il segno di verifica sul social media. Oltre a @Pontifex, che ha oltre 18,8 milioni di follower, sono rimasti senza spunta blu anche Beyoncè, 15,5 milioni di follower, e il New York Times. Salvo, per il momento, il profilo della Casa Bianca, che comunque aveva annunciato di non avere intenzione di pagare gli 84 dollari l'anno per iscriversi al programma 'Twitter blu'.

Cos'è la spunta blu

Dalla sua creazione nel 2009, la spunta blu è stata usata per indicare account attivi, notori e autentici di pubblico interesse che Twitter verificava in modo indipendente sulla base di determinati requisiti. Negli anni è diventata un elemento distintivo che ha aiutato Twitter a diventare un social affidabile per i giornalisti e gli attivisti. Ma il nuovo proprietario ha rivendicato che il metodo aiuterà a smascherare i profili falsi. "Si possono facilmente creare 10.000 o 100.000 account Twitter falsi utilizzando un solo computer da casa e l'intelligenza artificiale - ha detto Elon Musk -. Questo è il motivo per cui bisogna stringere le maglie della certificazione e fare in modo che per ottenere la spunta blu servano un numero telefonico verificato e una carta di credito. La mia previsione è che qualsiasi cosiddetto social network che non lo faccia fallirà".