Twitter, Elon Musk minaccia di citare in giudizio Microsoft

Elon Musk, il proprietario di Twitter, ha minacciato di citare in giudizio Microsoft accusando il gigante della tecnologia e dell'informatica di utilizzare i dati della sua società di social media senza autorizzazione. “Si sono allenati illegalmente usando i dati di Twitter. Tempo di querela”, ha detto il multimiliardario in un tweet.

La ricostruzione dei fatti

Musk, impegnato a controbattere al piano di Microsoft di rimuovere Twitter dalla propria piattaforma pubblicitaria aziendale, non ha fornito ulteriori dettagli a sostegno del suo annuncio. Ma c'è chi pensa che quando parla di addestramento illegale si riferisca a OpenAI e al suo ChatGPT, integrato in molteplici servizi della casa di Redmond come Bing, Edge e Microsoft 365 dopo la firma di un accordo di ferro (da 10 miliardi di dollari) tra le due realtà. Microsoft non ha commentato la notizia.