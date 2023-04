Musk fonda X.Ai, startup di intelligenza artificiale: cosa sappiamo

L'iniziativa dell'imprenditore sudafricano è stata registrata in Nevada, lo scorso marzo. Il Ceo avrebbe già acquistato 10mila processori GPU e si sarebbe già attivato per mettere insieme un team di ingegneri e ricercatori che lo seguano nel progetto. Nel 2015 aveva co-fondato OpenAi, ormai conosciuta anche dal grande pubblico per ChatGPT. L'aveva lasciata tre anni dopo, "preoccupato" per i risvolti che il campo delle intelligenze artificiali aveva intrapreso

Elon Musk sfida OpenAi, la società che ha creato ChatGPT e che lui stesso aveva co-fondato anni fa. Il multimiliardario sta lavorando a una nuova startup, battezzata X.Ai, con cui intende buttarsi nella corsa alla creazione di nuovi sistemi di intelligenza artificiale. A rivelarlo è il Financial Times, che scrive come al momento il capo di Tesla e Twitter stia mettendo insieme un gruppo di ingegneri e ricercatori e stia cercando investitori per far crescere il suo nuovo progetto. Legalmente, in realtà, X.Ai esiste già: è stata registrata in Nevada lo scorso 9 marzo. Musk figura come il suo presidente, accompagnato da Jared Birchall, ex banchiere di Morgan Stanley e responsabile della gestione dell’immenso patrimonio dello stesso Musk, come segretario di cassa.