Twitter cambia logo: cane Dogecoin al posto dell'uccellino

Tecnologia

Il settore tech , in particolare quello dei social network, sta attraversando un momento difficile : a testimoniare i problemi di queste grandi aziende sono arrivati, nei ultimi mesi, una serie di licenziamenti che hanno acceso l’attenzione sulle condizioni di salute del settore

Meta, la società che possiede Facebook e Instagram , a novembre 2022 ha annunciato il licenziamento di 11mila dipendenti , in quello che è stato il taglio della forza lavoro maggiore nei suoi 18 anni di storia: “È un momento triste”, aveva detto Mark Zuckerberg. Il 14 marzo è stato annunciato un secondo taglio di altri 10mila dipendenti

La piattaforma di streaming musicale Spotify ha annunciato che ridurrà del 6% i suoi circa 9.800 dipendenti. "Nel tentativo di generare più efficienza, controllo dei costi e accelerare i processi decisionali, ho deciso di ristrutturare la nostra organizzazione", si legge in un messaggio del Ceo Daniel Ek. "Sono stato troppo ambizioso a investire oltre la nostra crescita dei ricavi. Sarebbe stato insostenibile nel lungo termine in qualsiasi circostanza, ma in questo contesto sfidante chiudere il gap sarebbe ancora più difficile"