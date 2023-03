Twitter, in un memo Musk valuta la società meno della metà

Elon Musk giustifica la brutale contrazione della valutazione con le difficoltà finanziarie vissute dal gruppo. In questo contesto non va dimenticato che da quando ha assunto il controllo di Twitter, Musk ha ridotto la forza lavoro del gruppo da 7.500 a meno di 2.000 dipendenti ricorrendo a diverse ondate di licenziamenti. Nella nota, il businessman sostiene di vedere "un percorso difficile ma chiaro" verso una valutazione del gruppo intorno ai 250 miliardi di dollari, senza menzionare una scadenza temporale.

Le azioni di Twitter

Alcuni grandi inserzionisti hanno lasciato la piattaforma e la società di investimento Fidelity ha svalutato il valore delle sue azioni del 56%. La misura del valore di Twitter si basa sull'offerta da parte di Musk di stock grant, generalmente utilizzate come mezzo per incentivare i dipendenti: si tratta di un'opportunità per acquistare azioni che non possono essere vendute fino a un determinato momento, al contrario delle stock option.