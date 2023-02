Elon Musk modifica l'algoritmo di Twitter per raggiungere più persone

Sono moltissimi gli utenti che segnalano di avere la timeline piena dei cinguettii dell'amministratore delegato, anche tra chi non lo segue. E, per diverse testate Usa, sarebbe stato lo stesso Musk a ordinare di fare apparire i suoi messaggi con più frequenza

L'ultima trovata di Elon Musk non è passata inosservata. Sono in molti, negli ultimi giorni, ad aver notato una presenza sempre più massiccia di tweet del numero uno del social network nella propria timeline. Una presenza ingombrante, secondo molti giornalisti americani spia dalla precisa volontà di Musk di "potenziare" i propri cinguettii.

I messaggi interni del cugino

Sono diverse le testate di settore a darlo per scontato. Musk avrebbe dato ordine di modificare l’algoritmo di Twitter per premiare i suoi tweet. The Verge e Platformer, addirittura, citano messaggi interni inviati dal cugino dell’amministratore delegato di Twitter, James Musk, al team di ingegneri che si occupando del social: “Stiamo risolvendo un problema di engagement sulla piattaforma. Chiunque sia in grado di scrivere software può aiutarci a risolvere questo problema. È molto urgente”.

Il casus belli del tweet durante il Super Bowl

Il problema sarebbe stato legato a un tweet di Elon durante il Super Bowl visto meno volte di quello del presidente americano Joe Biden: uno smacco inaccettabile per il nuovo proprietario della società, che è subito corso ai ripari. Conferme o meno, c'è un fatto difficilmente contestabile. Chi accede su Twitter da qualche giorno vede molti tweet di Elon Musk in più. Le timeline, sostengono diversi utenti, sembrano invase dai messaggi del numero uno della società. Difficile pensare si tratti di una casualità.