SpaceX, Elon Musk annuncia il lancio di test del razzo Starship

Il decollo dalla Starbase in Texas per il primo test orbitale è programmato a partire dalle 14, ora italiana. Secondo Musk ci sono appena il 50% di possibilità che riesca a raggiungere l'orbita

Oggi potrebbe essere il giorno giusto, quello del primo volo orbitale di Starship. Il decollo è previsto alle 14, ora italiana. A causa delle cattive condizioni climatiche, l'azienda aerospaziale del tecnocrate Elon Musk, Space X, ha rimandato per ben tre volte in pochi giorni il lancio in orbita del primo satellite di osservazione terrestre del Kenya. Il lancio del satellite Taifa-1 sarà utilizzato per raccogliere dati per il monitoraggio dell'agricoltura, del territorio e dell'ambiente.

Nasa: è un momento storico La Federal Aviation Administration ha dato l’ok per il primo volo orbitale di Starship. L’astronave di Elon Musk alta 120 metri, decollerà spinta dal razzo più potente che sia mai stato costruito: il Super Heavy Booster di SpaceX. Per la Nasa è un momento storico. E’ dal 6 aprile che Starship con 33 motori Raptor alla base, è posizionata sopra il vettore sulla piattaforma di lancio alla Starbase di Boca Chica, in Texas. Pronta per decollare. approfondimento È stata lanciata la sonda Juice, inizia viaggio verso le lune di Giove

Le fasi del volo 170 secondi dopo essersi staccato dal suolo, ci sarà la separazione del super booster. Il razzo tornerà indietro controllato in mare. L’ammaraggio avverrà circa 30 chilometri al largo della costa del Texas, poco più di 8 minuti dopo il decollo. Nel frattempo, Starship proseguirà il viaggio sorvolando l’Atlantico, l’Africa, l’oceano Indiano e il Pacifico prima di fare la stessa fine. All'altezza delle Hawaii, dovrebbe girarsi per orientare i motori Raptor verso Terra e rallentare la discesa. L’obiettivo è posarsi in mare a circa 100 chilometri a nordovest dell’isola hawaiana di Kauai. Ci saranno diversi altri tentativi, già quest’anno, con la speranza di raggiungere l’orbita entro fine 2023. Starship sarà il lander della missione Artemis III, prevista per la fine del 2025. approfondimento Nasa, ritorno sulla Luna: annunciati gli astronauti missione Artemis 2

