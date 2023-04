Nasa, ritorno sulla Luna: annunciati gli astronauti missione Artemis 2

La Nasa ha annunciato l'equipaggio di quattro astronauti che orbiteranno intorno alla Luna: sono Victor Glover (pilota), Christina Koch e Reid Wiseman (comandante) della Nasa e Jeremy Hansen della Canadian Space Agency. Lo riferisce il New York Times. I quattro astronauti - tre americani, di cui una donna, e un canadese - saranno i primi ad avvicinarsi alla Luna dopo l'ultima missione Apollo del 1972. La missione Artemis II è prevista per novembre 2024 ed è la premessa al ritorno dell'uomo sulla superficie lunare per la prima volta dopo mezzo secolo. Finora solo 12 persone avevano messo piede sulla Luna.