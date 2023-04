Svizzera, verso stretta piattaforme come Google, Fb, Youtube e Twitter

La popolazione deve beneficiare di più diritti nei confronti delle grandi piattaforme di comunicazione come Google, Facebook, YouTube e Twitter e poter esigere trasparenza. È quanto ritiene in Svizzera il Consiglio federale, che oggi ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di elaborare un progetto di regolamentazione in materia, senza limitare la libertà di espressione. L’Esecutivo in una nota rileva che sempre più spesso la gente ricorre a queste piattaforme, per informarsi e crearsi un'opinione, che influenzano quindi sempre più i dibattiti pubblici. “Il Governo riconosce che attualmente sono poco regolamentate e i criteri sulla base dei quali viene deciso chi vede quali contenuti non sono trasparenti. Oltretutto - prosegue - gli utenti hanno una posizione debole nei confronti delle grandi piattaforme. Ciò emerge in particolare quando una di esse blocca l'account di un utente o cancella i contenuti da esso pubblicati. Al momento gli utenti non possono difendersi, o perlomeno non abbastanza, da tali misure”.