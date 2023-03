TikTok, anche in Uk divieto sui telefoni del governo

La Gran Bretagna ha annunciato l'immediato divieto del social network TikTok sui dispositivi governativi, paventando problemi di sicurezza. La proibizione scatta "con effetto immediato", ha dichiarato in Parlamento il ministro del Digitale Oliver Dowden, che ha tra le deleghe del suo portafoglio quella alla cybersicurezza. La prima a decidere bloccare l'utilizzo della piattaforma ai dipendenti è stata l'Unione europea, seguita a ruota da Stati Uniti, Canada e Belgio. Nel pomeriggio il ministro di Gabinetto britannico Oliver Dowden riferirà in merito in Parlamento sulla "sicurezza dei dispositivi governativi", spiega Sky News. La comunità internazionale teme che l'app di condivisione video di proprietà cinese possa essere utilizzata per raccogliere dati degli utenti che poi vengono trasmessi al governo di Pechino.