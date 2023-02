TikTok, Ue chiede ai dipendenti di disinstallare l'app

Mondo

Secondo l’Osservatorio russo per la libertà dei media “Roskomsvoboda”, su richiesta della Procura generale russa, per motivi di censura militare sono stati oscurati 5.300 siti. La decisione di bloccare i siti contenenti qualsiasi materiale relativo all'Ucraina spetta ai tribunali regionali

Dall'inizio della guerra la Russia ha già multato diverse aziende tecnologiche, per lo più straniere, per non aver eliminato i contenuti che ritiene illegali