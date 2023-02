Spiega le regole su TikTok, giovane arbitro viene sospeso

ll regolamento nega agli arbitri di parlare pubblicamente e in ogni sua forma di episodi attinenti a gare dirette se non autorizzate dal presidente dell'AIA. Il giovane conosciuto sui social con il soprannome" arbitrino" ammette: " Hanno ragione, ma racconto a migliaia di giovani la gioia di essere direttore di gara e in tanti si iscrivono al corso" ascolta articolo Condividi

Alessandro Iuliano, arbitro 23enne della Sezione di Mestre, non potrà rientrare in campo a dirigere una partita prima di giugno 2024. L'Associazione italiana arbitri ha avviato un procedimento di istruttoria a suo carico e ha deciso improvvisamente di sospenderlo. La motivazione? Il 23enne ha violato il regolamento dell’Aia pubblicando video su Tik Tok.

Sui social è diventato l’arbitro più famoso d’Italia approfondimento Torino-Cremonese 2-2. Video, gol e highlights della partita di Serie A Alessandro Iuliano durante il lockdown si divertiva sui social tra foto e immagini in campo mentre provava a tenersi in forma e allo stesso tempo dispensava consigli per gli aspiranti arbitri dicendo la sua sugli episodi più discussi delle partite. “Ho iniziato per caso, a pandemia inoltrata, su consiglio di un amico che rivelava i segreti del calcio giocato. Ho pensato: perché non farlo spostando il focus sugli arbitri” ha spiegato alla Stampa Iuliano che nei giro di pochi mesi è diventato l’arbitro più famoso l’Italia con 182 mila follower su Tik Tok e 27 mila si Instagram.

La motivazione approfondimento Milan, Pioli vince la Panchina d'Oro. Il mister premiato a Coverciano Un qualcosa che non ha fatto piacere all'AIA che l'ha prima sospeso fino per 5 mesi per poi aggiungerne altri 18. Il giovane arbitro ha infatti violato il regolamento che nega agli arbitri di parlare pubblicamente e in ogni sua forma di episodi attinenti a gare dirette se non autorizzate dal presidente dell'AIA. “Non contesto la decisione perché c’è un regolamento che parla chiaro” ha dichiarato il giovane.