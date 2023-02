Torino-Cremonese 2-2. Video, gol e highlights della partita di Serie A

Si è chiusa la ventitreesima giornata del campionato di Serie A: per i padroni di casa hanno segnato Sanabria e Singo, per i lombardi Tsadjout e Valeri

È finita 2 a 2 l’ultima partita della ventitreesima giornata del campionato di Serie A tra Torino e Cremonese: per i padroni di casa le reti sono state segnate da Sanabria e Singo, per i lombardi da Tsadjout e Valeri. Con questo risultato il Torino sale a quota 31 punti, al nono posto solitario in classifica. La Cremonese invece è a quota 9, ancora ultima della graduatoria. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Torino-Cremonese

È molto bella l’ultima partita della ventitreesima giornata del campionato di Serie A: allo stadio Grande Torino sono proprio i granata a passare in vantaggio, con Sanabria che al minuto 41’ realizza un calcio di rigore. Nella ripresa però la Cremonese non si dà per vinta, e al minuto 54 arriva il pari con la rete di Tsadjout. Venti minuti dopo, poi, è Valeri a ribaltare l’incontro e a portare avanti gli ospiti. Al 79’ però il Torino trova il gol del pari con Singo. Il risultato non cambia più e la partita finisce 2 a 2.

Il tabellino di Torino-Cremonese

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs (22' st Buongiorno), Rodriguez; Aina (22' st Singo), Linetty, Ilic (47' st Gineitis), Vojvoda (47' st Seck); Miranchuk, Karamoh (22' st Radonjic); Sanabria. All.: Juric.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari (41' st Lochoshvili), Bianchetti, Aiwu; Sernicola (35' st Ghiglione), Pickel, Meité (1' st Afena-Gyan), Benassi, Valeri; Okereke (35' st Buonaiuto), Tsadjout (23' st Ciofani). All.: Ballardini.

Reti: nel pt 41' Sanabria (rigore); nel st 9' Tsadjout, 30' Valeri, 34' Singo.

Ammoniti: Aina, Sanabria e Buonaiuto per gioco falloso, Vojvoda per comportamento non regolamentare.