Sono 5 le partite domenicali della 23esima giornata del campionato. Nel lunch match i bergamaschi cadono in casa contro i salentini. Alle 15 sono iniziate le sfide al Franchi e all'Arechi. Poi alle ore 18 c’è Spezia-Juventus mentre in serata, alle 20.45, si gioca Roma-Verona

La 23esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con cinque partite. Nel lunch match, il Lecce ha vinto 2-1 in trasferta sul campo dell'Atalanta. Alle 15 sono iniziate Fiorentina-Empoli e Salernitana-Lazio. Il programma odierno continua poi alle ore 18 con Spezia-Juventus mentre in serata, alle 20.45, si gioca Roma-Verona. La 23esima giornata si era aperta venerdì con la vittoria del Napoli contro il Sassuolo . Ieri invece il Bologna ha vinto 2-1 in trasferta a Marassi contro la Sampdoria. Il Milan si è imposto 1-0 a Monza mentre l’Inter ha battuto 3-1 l’Udinese a San Siro ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Atalanta-Lecce (GLI HIGHLIGHTS)

Lecce subito in vantaggio al minuto 4 con Ceesay: l'attaccante si libera dalla marcatura di Demiral e dai 30 metri calcia di sinistro trovando l’angolino. I padroni di casa costruiscono diverse occasioni per il pari e a inizio ripresa si vedono annullare un gol a Lookman per fuorigioco. Ma sono gli ospiti a trovare il raddoppio, al 73esimo, con Blin servito da un assist di Strefezza. Nel finale di partita l’Atalanta accorcia le distanze con Hojlund che va in pressing su Falcone, che gli rinvia addosso e il pallone va in porta. Forcing nel recupero ma i bergamaschi non riescono a pareggiare.

Il tabellino di Atalanta-Lecce 1-2

Gol: nel pt 4' Ceesay (L); nel st 29' Blin (L), 42' Hojlund (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral (30' st Palomino), Djimsiti; Zappacosta (1' st Soppy), Ederson (30' st Vorlicky), Koopmeiners, Maehle; Boga (23' st Muriel); Hojlund, Lookman. All.: Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia (23' st Ceccaroni), Baschirotto, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh (27' st Askildsen); Di Francesco (24' st Oudin), Ceesay (17' st Colombo), Banda (17' st Strefezza). All.: Baroni

Ammoniti: Demiral per comportamento non regolamentare, Zappacosta, Di Francesco, Gallo, Blin, Maehle per gioco falloso.