Serie A, Samp-Bologna 1-2. Alle 18 Monza-Milan, poi Inter-Udinese

Il sabato della 23esima giornata di campionato prevede tre partite. Alle 15 a Genova i rossoblù hanno vinto nel finale contro i blucerchiati: a segno Soriano, Sabiri su rigore e Orsolini al 90’. Alle 18 i rossoneri scendono in campo a Monza. Alle 20.45 il match di San Siro, in diretta su Sky

Dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo , la 23esima giornata di campionato continua oggi con tre partite. Alle 15 si è giocata Sampdoria-Bologna: è finita 2-1 per i rossoblù ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Alle 18 tocca a Monza-Milan, mentre alle 20.45 chiude il sabato Inter-Udinese (in diretta su Sky).

La cronaca di Sampdoria-Bologna

Ad aprire il sabato di Serie A è Sampdoria-Bologna alle 15. Stankovic schiera Djuricic alle spalle di Gabbiadini e Lammers. Motta sceglie Barrow unica punta, con Orsolini, Ferguson e Soriano dietro. Dopo 6 minuti Gabbiadini si ritrova solo davanti a Skorupski, ma calcia alto. Poi il Bologna si fa più pericoloso e al 28’ trova il gol del vantaggio: calcio d’angolo battuto da Orsolini, Barrow aggiusta per Soriano, il capitano rossoblù calcia di destro e batte Audero. Il primo tempo si chiude 1-0 per gli ospiti. Nella ripresa la Samp pareggia al 68’: trattenuta di Lucumì su Gabbiadini in aerea, l’arbitro assegna il calcio di rigore, sul dischetto va il neoentrato Sabiri che non sbaglia. Passano pochi minuti e l’arbitro assegna un altro rigore per la Sampdoria, per un tocco in area col braccio di Sosa. Al 71’ Sabiri si presenta ancora sul dischetto, ma questa volta Skorupski riesce a respingere sia il tiro sia la ribattuta. Si resta sull’1-1. Il risultato cambia di nuovo al 90’: magia di Orsolini, che entra in area e lascia partire un sinistro che s’infila sotto l’incrocio dei pali. Sampdoria-Bologna finisce 1-2.

Il tabellino di Sampdoria-Bologna 1-2

30' pt Soriano (B), 23' st rig. Sabiri (S), 45' st Orsolini (B)



SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo (1' st Rincon), Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance (20' st Sabiri ), Winks, Augello (1' st Murru); Djuricic; Lammers (1' st Zanoli), Gabbiadini (33' st Rodriguez). All.: Stankovic



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch (41' pt Kyriakopoulos), Lucumì, Sosa, Cambiaso; Dominguez (35' st Moro), Schouten (35' st Medel); Orsolini, Ferguson, Soriano (21' st Aebischer); Barrow (35' st Raimondo). All.: Motta



Ammoniti: Amione, Djuricic, Rincon, Lucumi per gioco falloso

Note: al 71' Skorupski para un rigore a Sabiri.