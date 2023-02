Europa e Conference League, Salisburgo-Roma 0-0 e Braga-Fiorentina 0-1

Quattro le squadre italiane impegnate in questo giovedì di coppa. I giallorossi di Mourinho in Austria per l’andata dei playoff di EL. I viola in trasferta in Portogallo nell’andata dello spareggio per conquistare un posto negli ottavi di Conference. Alle 21 invece Juventus-Nantes per l’Europa League e Lazio-Cluj per la Conference