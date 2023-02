Champions League: B. Dortmund-Chelsea 1-0, Brugge-Benfica 0-2

Proseguono le gare di andata degli ottavi di finale. In Germania i padroni di casa hanno vinto grazie alla rete di Adeyemi in contropiede. In Belgio successo dei portoghesi: a segno Joao Mario su rigore e Neres. Le partite di ritorno il 7 marzo ascolta articolo Condividi

Proseguono gli ottavi di finale di Champions League. Dopo la vittoria del Milan contro il Tottenham e il successo del Bayern Monaco in casa del Psg, oggi si sono giocate le gare di andata di Borussia Dortmund-Chelsea e Brugge-Benfica. In Germania i padroni di casa hanno vinto 1-0, in Belgio i portoghesi hanno battuto gli avversari 2-0 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).

La cronaca di Borussia Dortmund-Chelsea vedi anche Champions League, il Milan batte il Tottenham 1-0. HIGHLIGHTS Finisce 1-0, quindi, la sfida al Westfalenstadion tra Borussia Dortmund e Chelsea. Il primo tempo si chiude senza reti, nonostante i ritmi altissimi. Ad andare più vicino al gol è il Chelsea con Joao Felix, che colpisce anche la traversa. Al 16’ annullata una rete ai Blues per una deviazione di mano di Thiago Silva. Il gol della vittoria del Borussia Dortmund arriva al 63’: corner del Chelsea, ripartenza dei padroni di casa con Adeyemi che s’invola da metà campo, salta un po’ di uomini e infila la palla in rete a porta vuota. Borussia Dortmund-Chelsea finisce 1-0. Il ritorno è il 7 marzo a Londra. Il tabellino di Borussia Dortmund-Chelsea 1-0 63’ Adeyemi

BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1): Kobel; Wolf (73' Ryerson), Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Özcan, Emre Can, Bellingham; Brandt, Adeyemi (79' Bynoe-Gittens); Haller (68' Modeste). All. Terzic



CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell (71' Mount); Loftus-Cheek, Enzo Fernandez; Ziyech, Joao Felix, Mudryk (71' Cucurella); Havertz. All. Potter

Ammoniti: James (C), Thiago Silva (C), Bellingham (B), Emre Can (B), Ziyech (C), Ozcan (B), Ryerson (B), Mount (C), Süle (B).