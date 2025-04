Svezia, sparatoria con 3 vittime a Uppsala: arrestato un giovane

La polizia mantiene riserbo sui dettagli dell'arma da fuoco usata e le circostanze. "Non possiamo ancora definire un chiaro nesso con la criminalità organizzata", ha dichiarato il capo della polizia Erik Åkerlund, che non ha escluso la pista delle gang. Si tratterebbe di un episodio isolato. Le tre vittime avevano tra i 15 e i 20 anni

Un sospettato è stato arrestato dopo la sparatoria presso un barbiere in cui hanno perso la vita tre giovan i nella serata di ieri a Uppsala, in Svezia. Lo ha annunciato la polizia svedese. L'arresto sarebbe avvenuto poche ore dopo gli omicidi, ma la polizia mantiene riserbo sui dettagli dell'arma da fuoco usata e le circostanze. Gli agenti, in un'intervista alla radio di servizio pubblico svedese Sveriges Radio, hanno reso noto anche che le tre vittime erano tutte di età compresa tra i 15 e i 20 anni.

La polizia: "Non ancora chiaro nesso con criminalità organizzata"

"In questo momento non possiamo ancora definire un chiaro nesso con la criminalità organizzata", ha dichiarato Erik Åkerlund, capo della polizia a Uppsala parlando coi cronisti non escludendo la pista delle gang. Si tratterebbe comunque di un episodio isolato, secondo la polizia. Diverse persone "ritenute di interesse per l'indagine" sono state interrogate, ha aggiuntoÅkerlund. La polizia non ha confermato le notizie riportate dai media svedesi secondo cui almeno una delle vittime, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, avrebbe legami con la criminalità organizzata.