Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: si temono vittime

Mondo

Il bilancio della sparatoria è di 14 persone uccise e 25 ferite, tra cui 10 in modo grave. La polizia ha confermato che l'assalitore armato, uno studente di 24 anni di nazionalità ceca, è morto: le autorità hanno spiegato che probabilmente si è suicidato, anche se non è da escludere che sia stato colpito dagli agenti. 'Non c'è alcuna indicazione che questo crimine abbia qualche collegamento con il terrorismo internazionale', ha detto il ministro dell'Interno Rakusan