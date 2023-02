Twitter, lunghezza dei tweet fino a 4 mila caratteri per gli abbonati

Novità in arrivo per gli utenti di Twitter . Anche in concomitanza con l’avvio del servizio a pagamento “Blue”, infatti, coloro che si abbonano avranno la possibilità di pubblicare tweet composti fino ad un massimo di 4mila caratteri, rispetto ai 280 destinati agli altri utenti. Attualmente questa possibilità è attiva solo negli Usa, ma sarà disponibile anche negli altri Paesi che contemplano la versione a pagamento del social network di proprietà di Elon Musk . E, tra questi, anche l'Italia.

I primi riscontri dopo l’introduzione di Twitter Blue

approfondimento

WsJ: Musk lavora 120 ore a settimana per il rilancio di Twitter

Originariamente i tweet sono nati per essere messaggi di 140 caratteri, per poi passare a 280 nel 2017. Ora, ecco la modalità a pagamento che però, fin qui, non pare aver trovato diffuso gradimento da parte degli utenti. In base a quanto riportato dal sito “The Information”, infatti, gli iscritti a Twitter Blue sono circa 290.000 a livello globale, una quota particolarmente bassa rispetto al totale. L'abbonamento, tra l’altro, concede l’opportunità di avere la spunta blu di verifica del profilo, oltre che di visualizzare meno annunci pubblicitari e, ancora, anche di modificare o cancellare un tweet, caricando anche video di maggior durata. Nell’ambito del nuovo aggiornamento del social, proprio pochi giorni fa, Twitter ha fatto riscontrare alcuni problemi tecnici, durati circa due ore. Alcuni utenti hanno segnalato l'impossibilità di pubblicare messaggi, oltre ad aver ricevuto comunicazione di aver superato un limite giornaliero di tweet e di non poter inviare messaggi diretti. Per alcuni media americani, Twitter avrebbe imposto un limite giornaliero nella pubblicazione dei tweet proprio con l’obiettivo di ridurre la pressione sulle sue operazioni.