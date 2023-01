Elon Musk cambia nome su Twitter e diventa Mr. Tweet

L'imprenditore che lo scorso anno ha acquisito il social network, aveva cambiato il proprio nome sulla piattaforma dopo che un avvocato l'aveva chiamato così nell'ultimo processo e ora il social non gli permette di tornare sui suoi passi

Elon Musk ha ufficialmente cambiato il proprio nome su Twitter. D'ora in poi sul social network di cui è proprietario dallo scorso anno, l'imprenditore si chiamerà Mr. Tweet.

Musk aveva cambiato il proprio nome dopo che un avvocato l'aveva chiamato in quel modo in un processo agli azionisti di Tesla. Il legale aveva immediatamente definito la sua uscita come "freudiana", ma lo stesso Musk ci ha riso sopra, sostenendo che fosse "probabilmente una descrizione accurata". Il processo è il risultato di un'azione legale collettiva che sostiene che Musk abbia commesso una frode sui titoli tramite un tweet nel 2018.

Il magnate sudafricano ha poi commentato attraverso un tweet il suo gesto, scrivendo il messaggio: "Ho cambiato il mio nome in Mr. Tweet, ora Twitter non mi permette di cambiarlo di nuovo", seguito dall'emoji con la risata.