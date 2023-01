In vendita alcuni cimeli del famoso social, in ottica di salvataggio dei conti della piattaforma di Elon Musk

I beni all'asta: anche la statua dell'uccellino

Il sito Heritage Global Partners, società leader globale nei servizi di consulenza e aste, ha pubblicato la lista degli articoli messi in vendita.

I fan del celebre social potranno quindi portarsi a casa un pezzo di storia del web, dandosi battaglia con offerte al rialzo per accaparrarsi alcuni cimeli: si va dall'iconica statua del famoso uccellino di Twitter, fino ad arrivare a una gigantesca "@" alta circa 2 metri. O ancora alcune biciclette in grado di caricare la batteria di un telefono cellulare col movimento dei pedali.

Ci sono poi anche oggetti di uso più comune, come attrezzatura da cucina industriale, tra cui forni da pizza, frigoriferi e macchine da caffè come La Marzocco. Decine di monitor, qualche iMac, sedie da ufficio girevoli e scrivanie di ogni genere e forma completano l'elenco dei beni in asta.