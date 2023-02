WsJ: Musk lavora 120 ore a settimana per il rilancio di Twitter

Elonk Musk lavorerebbe 120 ore alla settimana per il rilancio di Twitter, rispetto alle 80 ore settimanali che lavorava in precedenza. A riportarlo il Wall Street Journal che analizza in un articolo quanto il lavoro pesi sulla salute stessa di Musk e sui problemi legati al sonno e alla schiena di cui da tempo Musk soffre.

La giornata di Elon Musk

Nel quotidiano viene riportata una frase Musk, il quale raccontando la sua giornata tipo ha spiegato: "Vado a dormire, mi sveglio e lavoro e lo faccio sette giorni alla settimana. Lo devo fare per un po' ma penso che una volta che Twitter sarà sulla strada giusta, sarà più facile da gestire di SpaceX e Tesla”. Musk, spiega il WsJ, come lui stesso ha riferito, "di solito va a dormire intorno alle 3 del mattino e dorme sei ore prima di svegliarsi e controllare immediatamente il telefono per eventuali nuove emergenze. In questi giorni, Musk ha anche fatto sapere che sta dormendo nel quartier generale di Twitter a San Francisco e ha persino fornito letti ai dipendenti.