Italiaonline: “Le mail di Virgilio e Libero tutte accessibili”

"Ad oggi tutte le caselle di posta Libero Mail e Virgilio Mail sono accessibili via webmail, cioè sui portali libero.it e virgilio.it". Lo ha riferito Italiaonline, dopo i recenti disservizi che avevano impedito agli utenti l’accesso alle caselle di posta elettronica. L’azienda, però, ha precisato che "l'accesso tramite Libero mail app e Virgilio mail app, è adesso pienamente disponibile per gli utenti Android, mentre non è ancora completo per gli utenti iOS, i quali possono comunque alternativamente accedere al servizio di posta elettronica tramite webmail”.