Musk accusato di aver trasformato gli uffici di Twitter in dormitori

Una nuova “grana” per Elon Musk, che da quando ha acquistato Twitter non smette di finire un giorno sì e l’altro pure sui giornali. Dopo le polemiche per i sondaggi (come quello su Trump), per le spunte blu a pagamento e per i licenziamenti di massa, ora le autorità di San Francisco stanno indagando dopo che alcune stanze della sede della società sono state trasformate in dormitori senza alcun permesso.