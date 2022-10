Come creatività e ricerca musicale hanno cambiato i videogiochi di Ea

La parte artistica nel settore ha avuto nel corso degli anni uno sviluppo sbalorditivo e oggi i titoli videoludici non hanno nulla da invidiare ad altri prodotti dell’industria culturale, anche dal punto di vista del fatturato. Abbiamo parlato con due colonne della casa produttrice di blockbuster come Fifa e Star Wars: Steve Schnur e Kim Tyler di quali siano le modalità con le quali si deve fare i conti nel realizzare un videogame di successo, e cosa di aspetta il pubblico

Sembra preistoria più che storia il tempo in cui nei videogiochi prendevano vita protagonisti composti da pochi bit che si muovevano con un sottofondo di colonne sonore estremamente semplici e ripetitive. La creatività e la parte artistica hanno avuto nel corso degli anni uno sviluppo sbalorditivo e oggi i prodotti videoludici non hanno nulla da invidiare agli altri settori dell’industria culturale, anche dal punto di vista del fatturato. Di quali siano le modalità con cui oggi si deve fare i conti nel realizzare un titolo di successo ne abbiamo parlato con due colonne di EA, casa produttrice di blockbuster come Fifa e Star Wars: Steve Schnur e Kim Tyler.

Kim Tyler lavora in EA da 17 anni presso la sede di Guildford, nel Regno Unito. È a capo di un team globale che si occupa dello sviluppo e dell'implementazione dei programmi HR. Il suo team si occupa anche di migliorare l'esperienza dei dipendenti in tutte le sedi. Nel corso della sua carriera, Kim ha sostenuto lo sviluppo dei talenti a tutti i livelli, dagli stage alla formazione dei dirigenti. È orgogliosa di lavorare per un'azienda che assume persone curiose, creative, collaborative e inclusive con background, approcci ed esperienze diverse che contribuiscono positivamente alla cultura e ai giochi di EA.

Come scoprite e sfruttare i talenti creativi?

Uno dei principali modi in cui stiamo attirando nuovi talenti consiste nello stimolare la percezione delle migliori destinazioni per i creativi. Le arti creative giocano un ruolo cruciale nello sviluppo dei videogiochi, e vogliamo dimostrarlo a tutti i nostri pubblici.

Dalla grafica dei giochi alle partiture musicali i videogiochi sono pieni di opportunità per essere creativi. Nella nostra società assumiamo i professionisti più ricchi di talento e inventiva. Che lavorino nel game design o nelle risorse umane, i nostri colleghi sono i migliori in quello che fanno, e amano farlo. Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per supportare la creatività dei nostri colleghi in tutto il mondo e per far crescere il nostro team.

Siamo orgogliosi della nostra IP e delle storie creative che siamo in grado di raccontare attraverso i giochi del nostro ampio portafoglio, da quelli incentrati sugli sport a quelli di impronta lifestyle. Ci sono così tante strade per la creatività e la narrazione, e vogliamo che la gente sappia che, sia che si abbia appena concluso l'università o si sia alla ricerca di un cambiamento di carriera, l'industria dei videogiochi è il posto giusto per i creativi.







Quali sono le aree e i temi originali a cui fare riferimento per il futuro dei videogiochi?

C'è così tanto da aspettarsi dal futuro dei videogiochi, e questo lo rende un momento molto eccitante per entrare nel settore.

L'industria dei videogiochi sta crescendo in ogni misura: il nostro pubblico si sta espandendo e sta diventando sempre più diversificato, i principali franchise sono sempre più al centro della cultura e dell'intrattenimento e il mondo sta prendendo coscienza del potere coesivo dei videogiochi come veicolo per riunire le persone.

Il futuro dell'intrattenimento, e quindi dei videogiochi, sarà guidato dal passaggio dall'interazione fisica a quella digitale. La nostra attenzione ai progressi tecnologici e la creazione di esperienze di gioco positive per tutti ci pone in prima linea in questa evoluzione.

Il modo in cui rendiamo le nostre esperienze più connesse e immersive per i nostri giocatori - da come approfondiamo la nostra narrazione e lo sviluppo dei personaggi, alla musica che scegliamo e al modo in cui integriamo le nuove tecnologie in questo processo - sarà guidato da decisioni creative.