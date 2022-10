Mondo indie protagonista alla Milan Games Week & Cartoomics 2022

Guarda le altre notizie di oggi 21 ottobre

L’edizione 2022 di Milan Games Week & Cartoomics, evento è organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators, sarà la più grande di sempre. Quest'anno ci sarà ampio spazio per il mondo indie a 360°, sia lato videogame sia lato fumetti. Dal 25 al 27 novembre, Fiera Milano Rho si trasformerà in un punto di riferimento per tutti gli appassionati, che potranno trovare nei quattro padiglioni della kermesse tantissimi ospiti e attività. Dall’Indie Dungeon al main stage, Milan Games Week & Cartoomics darà grande spazio e visibilità alle migliori produzioni italiane che competono da pari con gli studi internazionali. Tanti sono i talk da non perdere per conoscere da vicino Reply Game Studios con Soulstice, Stormind Games con Batora: Lost Haven, Ubisoft Milan con Mario + Rabbids Sparks of Hope, Jyamma Games con Enotria The Last Song e Nacon Studio Milan che parlerà delle prossime novità. Ci sarà spazio anche per i festeggiamenti del sessantesimo compleanno di Spider-Man con una mostra e un incontro con il fumettista Humberto Ramos.

Indie Dungeon

Gli sviluppatori di videogiochi indipendenti italiani avranno la possibilità di esporre i loro lavori all’interno di Indie Dungeon, storica area della fiera che festeggia quest’anno il suo 10° anniversario, ormai affermatasi come lo showcase di videogiochi made in Italy di riferimento per il settore. Realizzata in collaborazione con IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, dà la possibilità agli studi di mettere in mostra le loro affascinanti creazioni per farsi notare da migliaia di appassionati e addetti ai lavori. Insieme agli altri, anche i 10 studi di sviluppo selezionati tramite l’apposito Bando Indie 2022: BR Digital con IMAGO: Beyond the Nightmares, One O One Games con Fury Roads Survivor, Middle Finger Entertainment e Ciao! Games con Eraze That!, Open Lab con Roller Drama, Fantastico Studio con Circle Of Football, Orbital Games con Basket Party, Adalot Networks con Satan Junior, Operaludica con Dragonero - L'ascesa di Draquir, Trinity Team con Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 e Tiny Bull Studios con Omen Exitio: 1927. Insieme a questi si potranno scoprire le ultime creazioni di Crystalia Games, Verse Zero, SeaRing, The Fox Software, Glasshouse, Giulychu Game Developer, Commodore.inc e Gravity Game Arise.

Red Bull Indie Forge

Nell’area Indie Dungeon sarà inoltre possibile scoprire i 5 videogiochi finalisti di Red Bull Indie Forge, l’innovativo progetto dedicato agli studi di sviluppo indipendenti italiani targato Red Bull. Realizzato in collaborazione con IIDEA, Indie Forge intende sostenere concretamente l’ecosistema dello sviluppo di videogiochi in Italia e dare linfa vitale all’industry, per portare alla luce la fucina di talenti made in Italy, ma che al momento non ricevono il supporto che meritano. Oltre all’importante sostegno di Red Bull, lo studio vincitore potrà contare su BigRock: in palio, infatti, c’è anche il supporto della più grande realtà nell’ambito dell’istruzione per la Computer Grafica in Italia. In particolare, lo studio autore del titolo campione avrà modo di collaborare con il cosiddetto team RED, élite dei migliori studenti del master in Computer Grafica, Game e Concept Art, la punta di diamante della scuola, con l’obiettivo di fornire gli strumenti concreti per un salto di qualità effettivo per il vincitore.

I finalisti del progetto

I videogame finalisti, selezionati da una giuria d’eccellenza, sono Venice 2089 di Safe Place Studio, ambientato in una Venezia che sta subendo i drammatici effetti del cambiamento climatico, Extra Coin, avventura grafica a scorrimento orizzontale di CINIC Games che si svolge in un mondo dove tutti gli esseri umani hanno dedicato la loro vita a un social network, Crime ‘O Clock, gioco di indagine ed esplorativo realizzato da Bad Seed, Caracoles, party game sviluppato da Yonder, e Spanky’s Battle Swing, un platform creato da Green Flamingo in stile cartoon anni ’30 in cui tutto, ma davvero tutto, si muove a tempo di musica electro swing. Questi videogiochi saranno protagonisti delle prossime dirette sul canale Twitch RedBullIT, ogni giovedì dalle ore 16:00. Gli streaming proseguiranno fino al 24 novembre e scandiranno il percorso verso la finalissima del 15 dicembre, data in cui verrà proclamato lo studio vincitore.

Indie Comics & Artist Alley

Milan Games Week & Cartoomics riparte quest’anno dal fumetto indipendente. Oltre venti realtà di fumetto autoprodotto e indie faranno parte della rinnovata area Indie Comics presente nel padiglione Electric Town durante il corso di tutta la manifestazione. Tra questi ci saranno Renape, Spaghetti Comics, Blackboard Autoproduzioni, Kuiry, Ultracani, Storie Brute, Cargo Viaggi Grafici, Green Moon Comics, Bounty Writers e molti altri. Mecenate Povero occuperà una piccola area aperta al pubblico con la sua biblioteca di fumetti autoprodotti, a cui si potrà accedere per la lettura di qualche opera del passato o del presente, in un comodo spazio relax. In questo stesso spazio avranno luogo anche alcune presentazioni di fumetti presenti in area Indie Comics, seguite da firmacopie a cura degli autori e delle autrici protagonisti. Nell’area, sarà presente con un suo stand anche WOW - Il museo del fumetto di Milano. Insieme al mondo dell’autoprodotto, torna anche l'Artist Alley, la zona che tradizionalmente è dedicata a chi contribuisce con le proprie illustrazioni alla creazione di un fumetto. Sempre ricca di artisti e artiste, in questa area saranno esposte ogni genere di produzioni artistiche legate a questo universo: disegni originali, stampe, fan art e molto altro.

Buon compleanno Spider-Man!

Era il 1962, esattamente sessanta anni fa, quando negli Stati Uniti, sulle pagine del n. 15 di Amazing Fantasy, usciva una storia a fumetti con un nuovo personaggio destinato a entrare nei cuori del pubblico di tutto il mondo: Spider-Man, l’Uomo Ragno. Rivoluzionando quello che era il mondo dei supereroi dell’epoca, perlopiù popolato di uomini adulti, il giovane adolescente Peter Parker, ragazzino genialoide preso in giro dai compagni di classe che assume superpoteri grazie al morso di un ragno radioattivo, divenne subito l’eroe in cui ogni ragazzo o ragazza poteva liberamente identificarsi. E fu subito un grande successo, soprattutto grazie alle grandi matite chiamate a disegnarlo, dando forma alle storie mirabilmente scritte dal suo vulcanico inventore, Stan Lee. Da Steve Ditko, il primo, passando per Buscema, Romita, McFarlane fino a Humberto Ramos, ospite speciale di Milan Games Week & Cartoomics, chiamato proprio a celebrare questo importante anniversario. Per festeggiare degnamente i sessant’anni dello spararagnatele più amato del mondo, in calendario una mostra e un incontro.

La mostra dedicata all'uomo ragno



Curata e allestita negli spazi del Padiglione 12 in collaborazione con WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano, la mostra 1962-2022: BUON COMPLEANNO SPIDEY! è un vero e proprio tempio dedicato ai sessanta anni di Spider-Man. Grazie a sei gigantografie, ognuna dedicata a un decennio, si può infatti cogliere in un sol colpo d’occhio l’evoluzione grafica del personaggio dal 1962 ad oggi, anche grazie a una strepitosa esposizione di tavole originali di John Romita Sr. (1972 originale da The Amazing Spider-Man numero 109), Ross Andru (1974 The Amazing Spider-Man numero 130), Todd McFarlane (1988 The Amazing Spider-Man numero 301), John Romita Jr. (1997, Spider-Man numero 76), Mark Bagley (2006, Ultimate Spider-Man numero 101) fino alla gigantografia della tavola speciale realizzata da Humberto Ramos per Marvel proprio per celebrare i sessanta anni di Spidey. La grande scuola italiana, che ha contribuito non poco al rinnovamento del personaggio negli ultimi anni, sarà rappresentata da una tavola originale di Gabriele Dell’Otto. Non solo, in esposizione anche una tavola originale realizzata apposta per la mostra da Claudio Sciarrone, noto artista Disney, che ultimamente per Marvel sta disegnando una nuova e originalissima versione del personaggio. A celebrare la prima apparizione in assoluto, quella pubblicata su Amazing Fantasy n. 15, sarà una selezione di alcune pagine proposte in una veste davvero unica. Saranno presenti, infatti, alcune riproduzioni degli originali di Steve Ditko, stampate in altissima qualità tanto da essere ben visibili correzioni a matita e note a margine, provenienti direttamente dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, dove sono conservati gli originali dell’opera.



E per finire lui, la star, il Santo Graal di ogni collezionista: una copia originale dell’Amazing Fantasy n. 15 del 1962, preziosissimo esemplare autografato niente meno che da Stan Lee in persona. Basti pensare che una copia di questo fumetto è stata recentemente battuta all’asta negli Stati Uniti, il 9 settembre 2021, per 3.5 milioni di dollari, il prezzo più alto mai pagato in assoluto per un comic book.

Humberto Ramos – Ospite speciale di Milan Games Week & Cartoomics

L'incontro con Humberto Ramos

Tra gli autori Marvel più amati in assoluto a livello mondiale, e grande rinnovatore della grafica di Spider-Man, Humberto Ramos è stato invitato come ospite speciale per festeggiare questo importante anniversario. Sarà presente tutti e tre i giorni con panel e tante sorprese. In particolare, durante la giornata di sabato 26 novembre, racconterà al grande pubblico di Milan Games Week & Cartoomics il suo rapporto con il personaggio e le sue ispirazioni artistiche. Con Ramos saranno presenti sul palco anche Gianandrea Muià (noto attore, doppiatore, web content creator e grande esperto di comics) e Claudio Sciarrone, nota matita Disney che ultimamente ha prestato la sua arte anche al nostro amatissimo Spidey di quartiere. Sul palco con loro anche una vera e propria orda di cosplayer Spider-Man: i più piccoli si caleranno nei panni del loro supereroe preferito grazie ai costumi omaggiati dal leader mondiale nel travestimento, Rubie’s, mentre i più grandi saranno chiamati a raccolta da MATI (Marvel Avengers Team Italia). Una photo opportunity unica, uno scatto che rimarrà di certo negli annali della manifestazione.