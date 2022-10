The Sims 4 è gratis dal 18 ottobre: ecco come scaricarlo e installarlo

Il life-simulator, lanciato nel 2000, sarà d'ora in poi gratis per tutti. Chi già possiede la versione riceverà in regalo un'espansione

Il più famoso gioco di simulazione virtuale sarà accessibile a tutti dal 18 ottobre, giorno in cui Electronic Arts renderà gratuito The Sims 4 per tutte le piattaforme supportate: da pc Windows e Mac alle console come Ps5, Xbox One e Xbox Series X e S.

L'iniziativa "free to play"

La community degli amanti del gioco di simulazione di vita, che già conta milioni di player, è destinata a ingrandirsi. Con questa apertura la compagnia punta a incrementare il fatturato nel lungo periodo. Come dimostrano iniziative simili di free to play, rendere gratuiti giochi consente di raggiungere nuovi utenti e vendere prodotti per personalizzare la propria esperienza di game o per sbloccare contenuti. Per fidelizzare i clienti già conquistati dal gioco, EA offre gratuitamente l’espansione chiamata Desert Luxe Kit, che permette di crogiolarsi nel lusso di splendidi resort esotici. Per favorire di questi regali, è sufficiente connettersi a Steam, su Origin o sulla app ufficiale di EA, oppure per chi gioca su console collegarsi agli store PlayStation (4 e 5) e Xbox (One e Series X/S).

22 anni di Sims

Il gioco, apparso per la prima volta nel febbraio 2000, è sopravvissuto a due decenni grazie a continui aggiornamenti, espansioni tematiche e pacchetti che hanno permesso ai giocatori via via di muoversi in un universo sempre più complesso e vicino al mondo reale. Gli sviluppatori si sono concentrati anche sulla personalità dei protagonisti, abitanti di SimNation. Nella versione 4 del gioco, non si possono solo plasmare i corpi dei sims, ma si arriva a orientare le loro aspirazioni e a scolpire dettagliatamente i tratti caratteriali. Nell’ultimo summit dei Sims non si è fatto che parlare di un possibile annuncio dell’uscita di The Sims 5, ma le aspettative dei fan non sono ancora state soddisfatte.