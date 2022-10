Overwatch 2 disponibile da oggi, cosa sapere e come fare il download

Annunciato nel 2019, il videogioco Overwatch 2 è pronto ad esordire tra i fan del genere. Il debutto, su PC e console, per assistere alla rinascita del franchise Blizzard è previsto oggi 4 ottobre. Si tratta di un'evoluzione e di una versione di gioco inedita rispetto al primo Overwatch, che si presenta in forma free-to-play. Questo vuol dire che non occorre acquistare il gioco, ma sarà disponibile il download gratuito su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Da qualche giorno è possibile effettuare il pre-download, così da poter giocare immediatamente una volta lanciato il gioco. I server apriranno i battenti "più o meno", afferma il sito, alle 21 del 4 ottobre. Per quanto riguarda i preload, i giocatori PC che hanno acquistato il Pacchetto Osservatorio di Overwatch 2 o sono in possesso di Overwatch 1 possono scaricare il gioco già da ora, mentre quelli PlayStation, Xbox e Switch potranno iniziare a farlo dalle 18 di martedì. Tutti i nuovi giocatori dovranno aspettare invece le 21. Il peso del download di Overwatch 2 è di circa 50 GB per la versione PC e di 30 GB per le versioni console.