Google Stadia chiude, rimborsi per chi ha acquistato giochi o hardware

Dopo che il futuro di Stadia era stato incerto per tutto il 2022, Google ha annunciato che il suo servizio di giochi cloud verrà chiuso il 18 gennaio 2023. Coloro che hanno acquistato videogame (e contenuti aggiuntivi) o hardware tramite lo Store di Mountain View saranno rimborsati, come ha confermato la stessa società. Le restituzioni dovrebbero essere completate entro la metà di gennaio. All'inizio della settimana, alcuni media specializzati avevano riferito che il Ceo di Google, Sundar Pichai, stava adottando misure di riduzione dei costi in tutta l'azienda in vista della poteziale crisi economica in cui potrebbero essere coinvolti gli Stati Uniti.